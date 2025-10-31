El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 16 y 17 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, será relativamente cómodo para las actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones adecuadas contra la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 16 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede contribuir a que las condiciones se sientan más frías, especialmente cuando se combine con la lluvia. Se aconseja a quienes planeen salir que se vistan adecuadamente para el tiempo y que tengan cuidado con las ráfagas de viento, que podrían ser más fuertes en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones hacia nubes altas en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 35% a 45% en diferentes periodos, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben prepararse para un día húmedo y potencialmente tormentoso, asegurándose de llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 31 de octubre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las precipitaciones serán escasas en algunos momentos, pero se espera que en general la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más intensas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá en varios periodos del día. Las precipitaciones se estiman en torno a 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las siguientes, y alcanzando hasta 3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad necesiten paraguas y ropa impermeable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.