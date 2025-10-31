El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en el periodo de 01:00 a 02:00, y se mantendrán en torno a los 3 mm en las horas iniciales.

A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y cubierto. Las precipitaciones se reducirán a niveles más bajos, con valores de 0.1 mm a 0.3 mm en las horas de la tarde y la noche. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, especialmente en áreas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. Es importante tener precaución al salir, ya que las condiciones de viento y lluvia podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

Además, existe una probabilidad del 50% de tormentas en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 19:00 a 01:00, lo que podría intensificar las lluvias y generar descargas eléctricas. Se recomienda a los residentes de Mos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles inundaciones en áreas vulnerables.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a la población que se prepare para un día de lluvia y que evite actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias, que persistirán a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán significativas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día, pero manteniendo un nivel de lluvia escasa en las horas posteriores.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 7 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% durante los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a condiciones húmedas y chubascos intermitentes.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá en varios periodos del día. Las precipitaciones se estiman en torno a 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las siguientes, y alcanzando hasta 3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad necesiten paraguas y ropa impermeable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.