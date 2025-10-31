El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad será especialmente alta durante la mañana, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 17 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que se recomienda a los residentes de Moraña que se vistan adecuadamente y tomen precauciones si planean salir.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya ligeramente en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 45% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

En resumen, Moraña experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, y evitar actividades al aire libre innecesarias. La comunidad debe estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y actuar con precaución ante las condiciones climáticas adversas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 6 mm en el periodo de 00:00 a 01:00. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá ligeramente, pero se mantendrá un ambiente húmedo y gris.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 10 mm en las primeras horas, disminuyendo a 4 mm en la siguiente franja horaria.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán constantes, aunque se espera que en algunos momentos sean escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.