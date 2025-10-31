El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Mondariz se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la presencia de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la lluvia sea constante, con un 100% de probabilidad de precipitación durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en la mañana y 9 mm en la primera parte de la tarde.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 17 grados . Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes y visitantes de la localidad. La humedad se mantendrá elevada, especialmente en las primeras horas, lo que podría contribuir a una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente cuando se combine con la lluvia. A medida que avance el día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad acumulada, aunque no se prevén cambios significativos en las condiciones climáticas.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 50% de posibilidad de que se desarrollen durante la mañana y un 45% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor actividad de lluvia. Las condiciones podrían ser propicias para la formación de tormentas, por lo que se recomienda precaución al salir.

A medida que se acerque la tarde, las lluvias podrían disminuir ligeramente, pero se mantendrá el cielo cubierto. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las lluvias más intensas. Los ciudadanos de Mondariz deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 31 de octubre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, una condición que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con intensidad, alcanzando hasta 6 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en las siguientes horas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 00:00 a 01:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo de 00:00 a 01:00, disminuyendo a 12 mm en el siguiente periodo.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la presencia de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la lluvia acompañe a los habitantes, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos más activos de la jornada. Las lluvias serán constantes, aunque se prevé que en algunos momentos sean más ligeras, especialmente hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.