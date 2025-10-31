El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 17 grados , proporcionando un día templado, aunque la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento.

La precipitación acumulada se espera que alcance hasta 2 mm en las primeras horas, con lluvias más ligeras en la tarde, donde se prevé que la cantidad de agua caída sea de aproximadamente 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá elevada, comenzando en un 91% por la mañana y alcanzando hasta un 99% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunas áreas, especialmente en la costa.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 35% en las primeras horas y aumentando hasta un 50% en la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría intensificar las lluvias y generar condiciones más adversas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan tormentas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, y la sensación de frescura persistirá debido a la combinación de viento y humedad. En resumen, Moaña experimentará un día de clima invernal, con lluvias, viento y temperaturas suaves, lo que invita a los residentes a prepararse adecuadamente para las condiciones meteorológicas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas del día.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.8 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia intermitente.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá en varios periodos del día. Las precipitaciones se estiman en torno a 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las siguientes, y alcanzando hasta 3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad necesiten paraguas y ropa impermeable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.