El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados . A lo largo del día, la temperatura máxima alcanzará los 17 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 15 grados. Esto, combinado con una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar las nubes, que permanecerán cubriendo el cielo durante la mayor parte del día. Las rachas de viento podrían generar momentos de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50%, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 21:00. Esto podría traer consigo lluvias más intensas y vientos más fuertes, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas suaves y una alta humedad. Las condiciones de viento y la posibilidad de tormentas añaden un nivel de incertidumbre, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo. Se sugiere llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se tiene previsto salir.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 6 mm en el periodo de 00:00 a 01:00. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá ligeramente, pero se mantendrá un ambiente húmedo y gris.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y frías.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos podría ser escasa, especialmente durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.