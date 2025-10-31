El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo inicial, disminuyendo a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 17 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 16 grados, que podría descender ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad relativa será un factor notable durante todo el día, comenzando en un 94% y alcanzando picos del 100% en la tarde. Esto, combinado con las lluvias, generará un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se preparen para condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, debido a la bruma y la niebla que se prevén.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 37 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h en las primeras horas del día. Este viento podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en torno al 45-60% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. Los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para cambios repentinos en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y frías.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos podría ser escasa, especialmente durante la tarde.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 00:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando un total de 6 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 7 mm en el periodo de 02:00 a 03:00.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.