El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en el periodo de 02:00 a 03:00, disminuyendo a 1 mm en las horas posteriores.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 17 grados . A primera hora, se registrarán 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 13 y 23 km/h. Las rachas máximas se prevén en torno a los 56 km/h durante la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar las nubes, que permanecerán dominantes en el cielo.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 40% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y lluvias escasas que persistirán hasta la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor intensidad de lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, Marín experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas y la humedad alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los residentes estar preparados para la lluvia y el viento, y tomar las precauciones necesarias si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se espera que en general la acumulación de agua sea notable, con un total de 3 mm de precipitación pronosticados para el día.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 3 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las horas siguientes.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad notable, alcanzando hasta 8 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, aunque con una tendencia a disminuir hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.