El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Lalín se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvias, que se mantendrán durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán constantes, con valores que oscilarán entre 1 y 7 mm en las primeras horas, alcanzando un total acumulado que podría superar los 10 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas y ropa impermeable.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 10°C en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16°C por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad elevada, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún así se sentirá bastante húmedo. Esto puede hacer que la experiencia al aire libre sea incómoda, especialmente para aquellos que planean actividades al exterior.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 45% a 50% en diferentes periodos, lo que podría traer consigo tormentas aisladas que intensifiquen las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 12°C, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día de hoy en Lalín será un día de lluvia constante, temperaturas frescas y viento fuerte, lo que sugiere que es mejor permanecer en interiores siempre que sea posible y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones se estiman en torno a los 5 mm en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniendo un nivel de lluvia escasa en las horas posteriores.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura del cielo será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a chubascos significativos.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se ha presentado con un cielo completamente cubierto, acompañado de lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 3 mm durante las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en la mañana y continuando con lluvias escasas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.