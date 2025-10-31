El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de la isla se enfrenten a condiciones húmedas y frías.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se prevé que su intensidad disminuya ligeramente. Durante la mañana, las lluvias serán escasas, con valores de precipitación que rondarán entre 0.3 mm y 1 mm en las horas posteriores. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 45% de probabilidad en las primeras horas del día y un 65% en el periodo de la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad atmosférica.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunas horas, generará una sensación de frío y malestar. La humedad será notable, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que la sensación térmica sea más baja debido a la combinación de viento y lluvia.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A pesar de que la velocidad del viento se moderará, se mantendrá en torno a los 30-35 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y ventoso, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la bruma y las lluvias, lo que podría afectar a la navegación y a las actividades al aire libre. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad limitada y tomar precauciones si planean salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán menos intensas, la posibilidad de chubascos es constante. La puesta de sol se producirá a las 18:29, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y frías.

Hoy, 31 de octubre de 2025, O Grove se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán a ser notorias desde la medianoche, con un total acumulado que podría llegar a los 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo de la jornada.

Hoy, 31 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y gris.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.