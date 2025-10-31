El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo de la madrugada. La probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de la isla se enfrenten a condiciones húmedas y frías.
A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se prevé que su intensidad disminuya ligeramente. Durante la mañana, las lluvias serán escasas, con valores de precipitación que rondarán entre 0.3 mm y 1 mm en las horas posteriores. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 45% de probabilidad en las primeras horas del día y un 65% en el periodo de la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad atmosférica.
La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunas horas, generará una sensación de frío y malestar. La humedad será notable, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que la sensación térmica sea más baja debido a la combinación de viento y lluvia.
El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A pesar de que la velocidad del viento se moderará, se mantendrá en torno a los 30-35 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y ventoso, especialmente en las zonas costeras.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la bruma y las lluvias, lo que podría afectar a la navegación y a las actividades al aire libre. Los residentes deben estar preparados para condiciones de visibilidad limitada y tomar precauciones si planean salir.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán menos intensas, la posibilidad de chubascos es constante. La puesta de sol se producirá a las 18:29, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las precipitaciones.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y frías.
Hoy, 31 de octubre de 2025, O Grove se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán a ser notorias desde la medianoche, con un total acumulado que podría llegar a los 6 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo de la jornada.
Hoy, 31 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y gris.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
- El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
- El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Una paciente del falso médico: «Dijo que me lesioné para llamar la atención»
- Muere Mayte Ramírez, propietaria del emblemático comercio La Moda Ideal de Pontevedra
- Una profunda borrasca activa avisos por lluvia, viento y mala mar en Galicia antes del Día de Todos los Santos