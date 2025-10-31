El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 4 mm en las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en las horas siguientes. La probabilidad de lluvia es del 100% durante todo el día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16°C durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 17°C en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, oscilando entre el 95% y el 100%. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 26 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 72 km/h en las primeras horas. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en zonas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se sitúa en un 40% en las primeras horas y podría aumentar a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia continua, podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en algunos momentos. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan tormentas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la bruma y la lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, A Guarda experimentará un día lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los residentes que se preparen para las condiciones climáticas adversas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán moderadas, acumulando alrededor de 4 mm en las primeras horas y 2 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo inicial y 5 mm entre las 3:00 y las 4:00.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.