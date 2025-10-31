El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las precipitaciones serán escasas en algunos momentos, pero se espera que en general la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 16 y 18 grados . A primera hora, se registrarán 16 grados, aumentando ligeramente a 17 grados en las horas centrales del día. Este leve ascenso en la temperatura no será suficiente para contrarrestar la sensación de frescor que generará la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, especialmente por la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 22 y 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la combinación de la lluvia y la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad en las primeras horas y aumentando a un 45% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán la norma, no se pueden descartar tormentas aisladas que podrían intensificar temporalmente las precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una tendencia a disminuir en intensidad. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 16 grados durante la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las áreas más rurales.

En resumen, los habitantes de Gondomar deben prepararse para un día de clima húmedo y fresco, con lluvias persistentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 31 de octubre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en el periodo matutino. La probabilidad de lluvia es del 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.