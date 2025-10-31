El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones se estiman en torno a los 5 mm en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniendo un nivel de lluvia escasa en las horas posteriores.
La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones adversas, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad personal.
La probabilidad de tormentas es significativa, alcanzando un 55% en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se aconseja a los peatones y conductores que tomen precauciones adicionales.
En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será mayormente nublado con lluvias continuas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día para permanecer en interiores siempre que sea posible, y si se debe salir, es recomendable llevar ropa adecuada para la lluvia y estar alerta ante posibles tormentas.
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día, pero sin llegar a cesar por completo.
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura del cielo será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a chubascos significativos.
