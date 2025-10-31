El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones se estiman en torno a los 5 mm en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniendo un nivel de lluvia escasa en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 65 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones adversas, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad personal.

La probabilidad de tormentas es significativa, alcanzando un 55% en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se aconseja a los peatones y conductores que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será mayormente nublado con lluvias continuas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día para permanecer en interiores siempre que sea posible, y si se debe salir, es recomendable llevar ropa adecuada para la lluvia y estar alerta ante posibles tormentas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día, pero sin llegar a cesar por completo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura del cielo será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a chubascos significativos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.