El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día, pero sin llegar a cesar por completo.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se sentirá más frío debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores cercanos al 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana. La sensación térmica podría ser más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad en las primeras horas y aumentando a un 50% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen temporalmente las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.
A medida que avance el día, la lluvia se volverá más escasa, pero el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas por la tarde podrían alcanzar un máximo de 17 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento.
En resumen, A Estrada experimentará un día de lluvia continua, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias, especialmente al conducir, y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán constantes, aunque se espera que en algunos momentos sean escasas, especialmente en la tarde y la noche.
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben prepararse para condiciones húmedas y potencialmente incómodas a lo largo del día.
El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura del cielo será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a chubascos significativos.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.
