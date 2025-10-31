El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día, pero sin llegar a cesar por completo.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se sentirá más frío debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores cercanos al 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana. La sensación térmica podría ser más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad en las primeras horas y aumentando a un 50% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen temporalmente las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que avance el día, la lluvia se volverá más escasa, pero el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas por la tarde podrían alcanzar un máximo de 17 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento.

En resumen, A Estrada experimentará un día de lluvia continua, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias, especialmente al conducir, y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.