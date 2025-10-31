El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán constantes, aunque se espera que en algunos momentos sean escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será excesivamente frío, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera a pesar de la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 17 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en las primeras horas de la mañana. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las condiciones pueden ser resbaladizas debido a la acumulación de agua en las calles.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparado para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas durante estos periodos.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se espera que disminuyan en intensidad hacia la tarde y la noche. Sin embargo, la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá, lo que significa que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia persistente, así que se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente lluvioso y fresco, con un ambiente húmedo y ventoso. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con precaución.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 31 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 10 mm en las primeras horas, disminuyendo a 4 mm en la siguiente franja horaria.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día, pero sin llegar a cesar por completo.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.