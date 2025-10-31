El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 17 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será relativamente cómodo para quienes se desplacen por la localidad, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas ante la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 22:00 y las 23:00 horas, lo que podría coincidir con el regreso a casa de muchas personas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia continua, podrían producirse tormentas aisladas que intensifiquen temporalmente las precipitaciones. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, Catoira experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos y lluvias persistentes. Las temperaturas frescas y la alta humedad, combinadas con el viento del sur, crearán un ambiente húmedo y fresco. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta y lluvia intensa.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 31 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 10 mm en las primeras horas, disminuyendo a 4 mm en la siguiente franja horaria.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben prepararse para condiciones húmedas y potencialmente incómodas a lo largo del día.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un cielo completamente cubierto, acompañado de lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad notable, alcanzando hasta 12 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, aunque con variaciones en la cantidad de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.