El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, una condición que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones comenzarán con intensidad, alcanzando hasta 6 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en las siguientes horas.

La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Cañiza se enfrenten a lluvias persistentes. Además, existe un 40% de probabilidad de tormentas en las horas centrales del día, lo que podría intensificar la situación meteorológica y generar momentos de mayor inestabilidad.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 16 grados a lo largo del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad será especialmente alta en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas de la tarde. Este viento, además de contribuir a la sensación de frío, podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas más expuestas. Las rachas más fuertes se esperan entre las 22:00 y las 23:00 horas, lo que podría causar algunos inconvenientes en el tráfico y en actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la intensidad de las lluvias hacia la noche, aunque las probabilidades de lluvia seguirán presentes. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día gris y lluvioso.

Es recomendable que los residentes de A Cañiza tomen precauciones, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada de hoy será un claro recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la importancia de estar preparados ante cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.