El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.8 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia intermitente.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un ligero descenso a 16 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la humedad relativa que rondará el 90% en las horas más críticas. La humedad será notable, alcanzando picos del 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 32 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede hacer que la lluvia se sienta más intensa, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones si planean salir. Las ráfagas más fuertes se prevén en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día y aumentando hasta un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la lluvia podría continuar, aunque en cantidades menores. La puesta de sol se producirá a las 18:30, marcando el final de un día gris y húmedo. Los residentes de Cangas deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y tomar las precauciones necesarias para mantenerse secos y seguros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 17 grados , proporcionando un día templado, aunque la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Vigo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá en varios periodos del día. Las precipitaciones se estiman en torno a 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en las siguientes, y alcanzando hasta 3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad necesiten paraguas y ropa impermeable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.