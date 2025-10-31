El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 8 mm en el periodo inicial. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a condiciones húmedas y frías.

A medida que avance la jornada, las lluvias continuarán, aunque se prevé que su intensidad disminuya ligeramente. En las horas posteriores, la lluvia será escasa, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 1 mm. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se mantendrá, con un 45% de probabilidad en las franjas horarias de la tarde y la noche, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 15 y 17 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunas horas, creará una sensación de frío y malestar, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La humedad será notable, con niveles que rondarán entre el 91% y el 99% a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A pesar de que la velocidad del viento se moderará, se mantendrá en torno a los 30-35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será predominantemente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se aconseja a la población que se prepare para un día húmedo y que considere el uso de ropa adecuada y paraguas si planea salir. La combinación de lluvia, viento y frío hará que sea un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.