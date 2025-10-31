El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 10 mm en las primeras horas, disminuyendo a 4 mm en la siguiente franja horaria.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 16 grados durante todo el día. Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes y visitantes de la zona. La humedad se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 16 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente cuando se combine con la lluvia.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, y un 55% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas, especialmente en las horas de mayor actividad.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de la lluvia podría disminuir ligeramente. Sin embargo, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, lo que podría afectar la visibilidad y la planificación de actividades al aire libre. La puesta de sol está programada para las 18:28, y aunque el cielo estará cubierto, los colores del ocaso podrían ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque atenuado por las nubes.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias persistentes y un viento moderado. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planea salir, y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.