El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 a 17 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas y descendiendo gradualmente, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 20 y 23 km/h en las primeras horas, alcanzando rachas máximas de hasta 49 km/h. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 16 a 21 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen durante las horas más activas de la mañana es considerable. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la noche, aunque las lluvias escasas continuarán. La puesta de sol se producirá a las 18:30, marcando el final de un día gris y húmedo. Los residentes de Bueu deben estar preparados para condiciones invernales, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos, especialmente si planean salir por la tarde o la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 31 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.8 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia intermitente.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 17 grados , proporcionando un día templado, aunque la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 00:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando un total de 6 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 7 mm en el periodo de 02:00 a 03:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.