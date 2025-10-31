El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 6 mm en el periodo de 00:00 a 01:00. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá ligeramente, pero se mantendrá un ambiente húmedo y gris.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados a lo largo del día, lo que proporcionará un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que la lluvia se sienta más intensa, especialmente durante las primeras horas del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 15 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones, ya que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias continuas. Las tormentas también son una posibilidad, con probabilidades que oscilan entre el 40% y el 55% en diferentes intervalos. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con una intensidad más baja. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 15 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o ver una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia. Para aquellos que necesiten salir, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La jornada de hoy en Barro será un claro recordatorio de la llegada del otoño, con su característico clima variable y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.