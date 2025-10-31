El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

Hoy, 31 de octubre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados a lo largo del día. Este rango térmico, aunque fresco, no será excesivamente frío, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 16 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias sean más escasas hacia la tarde, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 35% de posibilidad en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto podría traducirse en tormentas aisladas que, aunque no se anticipan severas, podrían generar momentos de intensa lluvia.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las horas de la tarde y la noche, lo que podría complicar la circulación vehicular. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones de la carretera y considerar alternativas si planean desplazamientos.

En resumen, Baiona experimentará un día de octubre caracterizado por la lluvia persistente, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar personal.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las precipitaciones serán escasas en algunos momentos, pero se espera que en general la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más intensas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 1:00 y las 9:00 de la noche. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán moderadas, acumulando alrededor de 4 mm en las primeras horas y 2 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.