El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la madrugada, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 16 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la lluvia. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a considerar.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con valores que alcanzan hasta el 55% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia continua, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada debido a la lluvia y la niebla que se formará por la alta humedad. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras, ya que las condiciones podrían volverse peligrosas.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente lluvioso y nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado del sur. La población debe estar preparada para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de tormentas y condiciones de visibilidad reducida.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 31 de octubre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la presencia de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la lluvia acompañe a los habitantes, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos más activos de la jornada. Las lluvias serán constantes, aunque se prevé que en algunos momentos sean más ligeras, especialmente hacia la tarde.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará cubierta, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos, que abarcan desde la madrugada hasta la tarde. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas y 5 mm en las siguientes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de humedad y frescura en la localidad. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la presencia de viento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.