El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

Hoy, 30 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, aumentando gradualmente hasta los 18 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 73% y el 93% a lo largo del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día sea mayormente seco, aunque hay probabilidades de lluvia escasa en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00, alcanzando un 100% en este periodo. Las lluvias, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la mayor cantidad de lluvia se prevé para la noche, con un total de 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará del sur a una velocidad que oscilará entre los 5 y 38 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener las temperaturas relativamente suaves, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 50% entre las 19:00 y la medianoche. Esto podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la actividad eléctrica y la posibilidad de chubascos más intensos. Los residentes de Vilanova de Arousa deben estar preparados para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.