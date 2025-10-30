El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la bruma comience a disiparse, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados por la tarde. Esta variación térmica sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría intensificar la percepción de frío. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de precipitación será de aproximadamente 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas más intensas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, sobre todo en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 50% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Se recomienda a la población estar preparada para condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de la mañana, la situación cambiará drásticamente, ya que se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar un ambiente más sombrío y fresco.

Hoy, 30 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.