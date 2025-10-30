El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 13 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y para el mediodía se espera que el cielo esté muy nuboso.

La temperatura se mantendrá relativamente estable durante la mañana, oscilando entre los 12 y 13 grados. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas centrales.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y aumentando a 0.7 mm hacia la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las lluvias serán más intensas hacia la tarde, con un pronóstico de hasta 2 mm de precipitación en total.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo algunas tormentas eléctricas aisladas. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Vilaboa que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 15 grados, con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 92% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque comenzará con claridad, se tornará más inestable y húmedo a medida que avance.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.