El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

Hoy, 30 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha caracterizado por ser muy nuboso, con una transición a condiciones despejadas en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, se espera que las nubes vuelvan a cubrir el cielo, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 16 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará de manera constante desde el sur.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 65% en la tarde y un 100% en la noche, lo que sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 0.8 mm, lo que indica que, aunque la lluvia es posible, no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas de la tarde. El viento soplará principalmente desde el sur, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán cubiertas, con una probabilidad continua de lluvia escasa. Los ciudadanos de Vila de Cruces deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, con un predominio de cielos cubiertos a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 17 grados.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 76%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.