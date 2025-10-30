El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día. Para la tarde, se prevé que el cielo esté completamente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 13 grados, que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 90% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en la tarde. La dirección del viento será del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 51 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

Respecto a las precipitaciones, aunque se anticipan lluvias escasas, la probabilidad de que se produzcan es notable, especialmente en la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea mínima, pero suficiente para mojar el suelo y generar charcos.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias y tomar precauciones ante las rachas de viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cangas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento. Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 76%, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los que salgan a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Mos se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 81%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.