El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes densas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, pero aumentarán significativamente a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de precipitación podría llegar a ser de hasta 4 mm, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 24 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 60 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante la tarde y la noche. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas en la región. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y una alta probabilidad de lluvias a partir de la tarde. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 30 de octubre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque en general, el día se mantendrá gris.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

