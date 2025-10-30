El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y se espera que el cielo se torne poco nuboso en las horas intermedias.

A partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente, ya que se anticipa un cielo cubierto que podría traer consigo precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 90% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a ser significativas a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm hacia el final del día. Esto se debe a un sistema frontal que se aproxima a la región, trayendo consigo un aumento en la inestabilidad atmosférica.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur a una velocidad de entre 15 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frescas, especialmente al caer la tarde.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 16 grados , mientras que la nubosidad persistirá, manteniendo un ambiente gris y húmedo.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será variable, con un inicio despejado que dará paso a un día mayormente cubierto y lluvioso, especialmente en la tarde y noche.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 73%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.