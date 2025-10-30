El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y 19 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Tomiño experimenten lluvias, que podrían ser moderadas a fuertes, especialmente en la noche.

Los vientos también jugarán un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se prevén vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 3 y 24 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las horas de lluvia. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, ya que las condiciones climáticas podrían volverse adversas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00 horas. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde y la noche. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y se espera que el cielo se torne poco nuboso en las horas intermedias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.