El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de las 4 de la mañana, la situación cambiará drásticamente, ya que el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá entre el 63% y el 92%, creará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 10 de la mañana se inicie un leve incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la tarde. Durante este periodo, se estima que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero aumentará a un 45% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Por lo tanto, es aconsejable estar atento a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en los periodos iniciales, donde la visibilidad podría verse reducida. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 13 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y para el mediodía se espera que el cielo esté muy nuboso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.