El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia el mediodía, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 76%.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. A partir de las 16:00 horas, los cielos se cubrirán de nubes, y se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1.1 mm, pero se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas será moderada, con un 40% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que podría generar algunas descargas eléctricas en la zona. A medida que caiga la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 14 grados hacia las 22:00 horas, con una humedad que aumentará hasta el 90%.

Los ciudadanos de Silleda deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Aunque la mañana comenzará de manera tranquila, es importante estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias y vientos fuertes por la tarde y noche. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el inicio de un periodo más inestable en el tiempo local.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían generar algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 30 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha caracterizado por ser muy nuboso, con una transición a condiciones despejadas en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, se espera que las nubes vuelvan a cubrir el cielo, especialmente en la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.