El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Sanxenxo se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 75% y el 91%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del sur y sureste, con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. En la mañana, se esperan rachas de hasta 11 km/h, que se intensificarán hasta alcanzar picos de 62 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de viento notable, especialmente en áreas costeras.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Las lluvias serán ligeras, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

La probabilidad de tormentas también aumenta, con un 40% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 50% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lluvias intermitentes.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas a medida que avance el día. Es un buen momento para disfrutar de actividades bajo techo o prepararse para cambios en el tiempo si se planea estar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Bueu se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados, manteniendo un tiempo templado.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes comenzarán a aumentar, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se tornará en cubierto, especialmente a partir de la mañana y durante la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad persistirá, con intervalos de cubierto y, en algunos momentos, se prevé la posibilidad de lluvia escasa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.