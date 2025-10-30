El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el día avanza. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día comience sin lluvias, pero a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente. Se estima que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará el 90%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias moderadas. Las cantidades de precipitación podrían variar, con estimaciones que indican hasta 3 mm de lluvia en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para condiciones cambiantes y llevar ropa adecuada para la lluvia. La niebla matutina y la lluvia esperada por la tarde podrían afectar la visibilidad y la comodidad, por lo que es aconsejable tomar precauciones al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio nublado con niebla, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias moderadas por la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento del sur marcará el tiempo de este día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 76% y el 78%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones durante estos periodos.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.