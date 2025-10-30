El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá mayormente poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados, y no se prevén precipitaciones significativas en este periodo. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 60% de probabilidad de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00 horas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, y se espera que las condiciones climáticas cambien drásticamente. A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados . Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 2 mm, lo que indica que se podrían presentar lluvias moderadas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se espera que los vientos del sur alcancen hasta 18 km/h. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente durante las horas de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando el 93% hacia el final del día, lo que podría contribuir a la sensación de frescor y a la posibilidad de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Salceda de Caselas se prevé un inicio de jornada despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con lluvias moderadas y un aumento en la velocidad del viento. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir durante la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 12 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y se espera que el cielo se torne poco nuboso en las horas intermedias.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.