El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de la mañana, la situación cambiará drásticamente, ya que se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría generar un ambiente más sombrío y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 70-90%, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los ribadumenses necesiten paraguas si planean salir durante ese tiempo. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas más intensas. Este viento podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la humedad y las lluvias.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:30, marcando el final de una jornada que, aunque comenzará con algo de claridad, se transformará en un día gris y húmedo. Los ribadumenses deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo ropa adecuada para enfrentar las condiciones cambiantes.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , con un leve descenso hacia la tarde. La temperatura más baja se registrará a las 3 de la mañana, con 12 grados, mientras que el pico se alcanzará a las 3 de la tarde, con 18 grados.

Hoy, 30 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.