El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad. A las 04:00 horas, se espera un cielo muy nuboso, y a partir de las 06:00 horas, se tornará cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 12 y 13 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.

Durante la tarde, la situación meteorológica se complicará. A partir de las 10:00 horas, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm a las 21:00 horas. La temperatura alcanzará su punto máximo a las 15:00 horas, con 19 grados, antes de descender nuevamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sureste, con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. A las 12:00 horas, se prevé que la racha máxima alcance los 51 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que se acerque la tarde, el viento del sur se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 60 km/h.

La probabilidad de tormentas será moderada, con un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas durante la tarde. La combinación de viento fuerte, lluvias y tormentas podría hacer que la tarde sea inestable y potencialmente peligrosa.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a 16 grados, y la nubosidad se mantendrá alta, con lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 18:30 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se tornará en un ambiente más inestable y húmedo.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en los periodos iniciales, donde la visibilidad podría verse reducida. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de las 4 de la mañana, la situación cambiará drásticamente, ya que el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Vilaboa, se prevé un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 13 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y para el mediodía se espera que el cielo esté muy nuboso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.