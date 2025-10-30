El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, se espera en Pontevedra un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 71% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación son del 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, llegando a los 48 km/h. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 km/h por la mañana y 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas será del 40%, lo que sugiere que podrían producirse algunos chubascos aislados. Los ciudadanos de Pontevedra deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable, lo que podría afectar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.