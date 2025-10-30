El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 85% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la niebla matutina, podría dificultar la visibilidad en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones se prevén principalmente en la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas previas a la tarde. Sin embargo, se espera que la lluvia se intensifique hacia la noche, con pronósticos que indican hasta 6 mm de lluvia en las últimas horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Pontecesures experimenten lluvias durante este periodo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en momentos puntuales. Esta intensidad del viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor actividad del viento. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 35% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría añadir un elemento de inestabilidad al clima ya variable de la jornada.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con niebla en la mañana, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias a medida que avance el día. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, llevando a un estado de cielo muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.