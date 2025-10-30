El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones durante estos periodos.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, la posibilidad de lluvia será escasa, pero a medida que se acerque la tarde, la situación cambiará. Se espera que entre la 1 y las 7 de la tarde, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm. Las lluvias serán intermitentes y, en algunos momentos, podrían ser más intensas, especialmente hacia el final de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 39 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de tormentas eléctricas entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 14 grados . La niebla podría regresar, especialmente en las horas más frías, lo que podría afectar nuevamente la visibilidad. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y fresco, con lluvias a partir de la tarde y un aumento en la actividad eléctrica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.