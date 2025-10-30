El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso entre las 3 y las 4 de la mañana, antes de que las nubes cubran nuevamente el cielo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas. A medida que el día avanza, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante gran parte del día.

La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 95% de posibilidad de lluvias entre la 1 y las 7 de la tarde. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de la 1 de la tarde, intensificándose hacia las 3 y 4 de la tarde, cuando se espera la mayor actividad de lluvia.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla que podría regresar, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con niebla en la mañana, seguido de lluvias ligeras por la tarde y un viento moderado del sur. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en los periodos iniciales, donde la visibilidad podría verse reducida. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de las 4 de la mañana, la situación cambiará drásticamente, ya que el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.