El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, sobre todo en las horas centrales del día, cuando las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la lluvia sea escasa, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde y hasta la noche, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que los residentes de Poio experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en la segunda mitad del día.

El viento soplará desde el sur, con rachas que pueden alcanzar hasta 48 km/h en las horas más ventosas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento oscilarán entre 21 y 46 km/h, siendo más intensas durante la tarde y la noche. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con un aumento en la probabilidad de lluvia a medida que avance el día. Se aconseja a los ciudadanos que estén preparados para condiciones cambiantes y que consideren llevar paraguas si planean salir, especialmente en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes comenzarán a aumentar, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , con un leve descenso hacia la tarde. La temperatura más baja se registrará a las 3 de la mañana, con 12 grados, mientras que el pico se alcanzará a las 3 de la tarde, con 18 grados.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, se espera en Pontevedra un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.