El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Pazos de Borbén, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en los periodos iniciales, donde la visibilidad podría verse reducida. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura ronde los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, con valores que rondan el 70-94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente en la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 5 mm, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén chubascos más intensos. La lluvia podría ser intermitente, pero se recomienda a los habitantes de la zona estar preparados para condiciones húmedas y resbaladizas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más notorias en las horas de la tarde, por lo que se aconseja tener precaución al aire libre.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, así como para la posibilidad de chubascos que podrían afectar sus actividades diarias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se intensificarán hacia la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 03:00 horas. La humedad relativa será alta, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de las 4 de la mañana, la situación cambiará drásticamente, ya que el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.