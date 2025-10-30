El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 13 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 70-90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicie un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, con un 100% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia podría ser de hasta 3 mm, especialmente en las horas nocturnas. Durante el día, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se abriguen adecuadamente y tengan precaución al desplazarse, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, pero se incrementa a un 50% entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Sin embargo, la mayor preocupación radica en las lluvias que se esperan para la noche.

A medida que el sol se ponga a las 18:32, el cielo se oscurecerá y las condiciones meteorológicas podrían volverse más inestables. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre lo hagan en las horas de la mañana, ya que la tarde y la noche prometen ser más complicadas en términos de clima.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Baiona se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con cielos despejados y temperaturas estables, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y 19 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.