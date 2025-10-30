El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de la tarde, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que las primeras gotas comiencen a caer alrededor de las 16:00, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde y noche. Las precipitaciones se intensificarán, alcanzando hasta 6 mm hacia el final del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 35 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 60 km/h, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 50% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que los residentes de O Rosal deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. La combinación de viento fuerte y lluvia podría generar momentos de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En resumen, el día de hoy en O Rosal se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y lluvias a partir de la tarde. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si se planea salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y 19 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

