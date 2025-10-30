El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia a medida que se acerque la tarde. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa considerablemente, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas más intensas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 5 a 8 km/h por la mañana y aumentando a medida que avanza el día, especialmente en la tarde, donde se prevén rachas más fuertes.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Es recomendable que los residentes de O Porriño se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias, especialmente en la tarde. Las temperaturas serán moderadas, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.