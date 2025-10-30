El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto que persistirá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a 18 grados.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 91%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad también puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día, aunque se disipará a medida que avance la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la mañana y un aumento significativo hacia la tarde y la noche, donde se espera que la lluvia sea más intensa, con un total de 1 mm pronosticado entre las 19:00 y las 01:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 40 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas costeras. Se recomienda precaución a los navegantes y a quienes realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a tener en cuenta.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, aumentando a un 50% en las horas de la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará de manera tranquila, las condiciones pueden volverse más inestables a medida que se acerque la noche.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvia y viento fuerte hacia la tarde y la noche. Es un día para estar preparado y tomar precauciones ante posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán predominantes, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas, pero rápidamente se tornará en cubierto, especialmente a partir de la mañana y durante la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad persistirá, con intervalos de cubierto y, en algunos momentos, se prevé la posibilidad de lluvia escasa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.