El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 73% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero en general, se espera que el tiempo permanezca mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán los 14 grados hacia el mediodía, y el viento soplará del este a velocidades de entre 8 y 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará notablemente. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por el incremento de la humedad, que alcanzará hasta el 89% en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente más pesado y húmedo.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 90% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, con valores que podrían llegar a 0.1 mm, pero se espera que se intensifiquen hacia la tarde y la noche, alcanzando hasta 1 mm de lluvia. Esto se verá acompañado de un aumento en la probabilidad de tormentas, que también se sitúa en un 50% durante las horas críticas de la tarde.

El viento, que soplará del sur, incrementará su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento, humedad y lluvia podría hacer que la tarde sea incómoda para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 16 grados. La lluvia persistirá, aunque con menor intensidad, y se espera que continúe durante la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:31, marcando el final de un día que, aunque comenzó con buen tiempo, se tornará más inestable y húmedo a medida que avance.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Baiona se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con cielos despejados y temperaturas estables, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en un 73%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día. Para la tarde, se prevé que el cielo esté completamente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.